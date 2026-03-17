Carazo: Jovencita atenta contra su vida tomando veneno por razones desconocidas
En el Hospital Regional Santiago fue atendida de emergencia una joven de nombre Ninoska, de 23 años, quien se intoxicó al ingerir herbicida Gramoxone en su casa ubicada en el barrio Los Marenco, de San Marcos, Carazo.
Los familiares se mostraron extrañados ya que Ninoska no tiene pareja ni aparentes problemas que la hayan empujado a intentar acabar con su vida tragando una considerable porción del peligroso veneno.
Tras ser estabilizada por el personal médico, la joven sanmarqueña fue dejada en observación, mientras sus familiares continúan preocupados por la acción que puso en riesgo su vida.