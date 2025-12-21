Años de esfuerzo fueron consumidos en minutos por un incendio ocurrido la mañana de hoy domingo, en la vivienda de doña Antonia Blass, habitante de la comarca Che Guevara, ubicada en San Marcos, Carazo.

Carazo Incendio arrasa con enseres de vivienda que funcionaba también como carpintería

El inmueble también funcionaba como carpintería y venta de ropa usada, los cuales fueron arrasados por las llamas.

Lugareños dijeron que al momento del incendio, solo estaban dos niños en el inmueble, por lo que presumen que los menores estaban jugando con fuego y originaron las llamas.

El incendio fue sofocado por Bomberos Unidos quienes evitaron que las llamas se extendieran a las viviendas aledañas.

Autoridades de la Alcaldía sandinista de San Marcos, Carazo, brinda acompañamiento a la familia afectada.

