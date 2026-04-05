Carazo: dos vehículos desbaratados, una lesionada y un capturado deja violento accidente

Con lesiones de consideración en distintas partes del cuerpo resultó doña Eugenia Villanueva Valerio, de 75 años, al verse involucrada en un violento accidente de tránsito la mañana de hoy domingo.

Destruido quedó el automóvil placa CZ 20-372

El hecho ocurrió en el kilómetro 34 de la carretera panamericana sur, entrada a Las Flores, en San Marcos, Carazo, en circunstancias investigadas por la policía.

Doña Eugenia viajaba en el carro placa CZ 20-372 que terminó desbaratado al chocar de manera frontal contra la camioneta placa MT 45-337 conducida por Juan Montenegro Ramírez, de 39 años, quien se volcó en la vía.

La camioneta placa MT 45-337 resultó volcada

Agentes de tránsito detuvieron al conductor de la camioneta por presuntamente andar en estado de ebriedad, y con botellas de licor y cerveza dentro de la camioneta.

