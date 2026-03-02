Carazo: Dos jóvenes terminan hospitalizados al se colisionados por un automóvil en Jinotepe

En el hospital regional Santiago, en Jinotepe, Carazo, recibieron atención la noche de este domingo los jóvenes José de La Cruz Reyes García, de 29 años, y Yeison José García Guevara, de 25 años, quienes resultaron con diversos tipos de lesiones al verse involucrados en un accidente de tránsito.

Accidente de tráfico en Carazo: Dos jóvenes heridos

José de la Cruz manejaba la moto placa caraceña 21-126, llevando de pasajero a Yeison, cuando fueron colisionados por el vehículo también placa de Carazo 20-665, conducido por la joven Andrea Fernanda González Sequeira, de 23 años.

La colisión vehicular, cuyas causas son investigadas, ocurrió en el kilometro 52 de la carretera Jinotepe-Nandaime.

