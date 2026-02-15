Carazo: Buscan a Pablo por apuñalar en la espalda a viejo enemigo

En el hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo, terminó de celebrar el Día del Amor y la Amistad, el ciudadano Tomás Peña Jirón, de 36 años, tras ser apuñalado por un viejo enemigo.

El afectado relató que estaba en el Bar “Los Cocos”, en Santa Teresa, Carazo, cuando se encontró con un sujeto llamado “Pablo”, con quien no se puede ver “ni en pintura”.

Después de un corto “choque de Tapas”, el agresor le clavó una estocada en la espalda a Tomás Peña, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el hospital jinotepino.

En tanto, autoridades policiales de Carazo rastrean el paradero de “Pablo” para que responda por el delito de lesiones graves.

