Caraceño se quita la vida dentro de su cuarto por motivos desconocidos

Un hombre de iniciales A.S., de 28 años, se privó de la existencia por la vía de la asfixia mecánica, en el barrio Colombia, ubicado en Santa Teresa, Carazo.

Tragedia en Carazo: joven hallado sin vida en Santa Teresa

El cuerpo del ahora occiso fue encontrado la mañana de hoy domingo en el interior de su cuarto.

Familiares desconocen los motivos que lo empujaron a tomar la equivocada decisión de acabar con su vida.

