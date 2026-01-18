Caraceño cumple 6 días desparecido en balneario La Boquita
En calidad de desaparecido continua el señor Leopoldo García Ramos, de 63 años, quien fue visto por última vez el pasado martes “empinando el codo” en el balneario La Boquita, en el municipio de Diriamba, departamento de Carazo.
Familiares de don Leopoldo, a quien de cariño le dicen “Polín”, manifestaron que varias personas les dijeron que supuestamente el hombre ya bolo se metió al agua, y no supieron más de él.
Miembros de Cruz Blanca Nicaragüense, bomberos, Policía Nacional y pobladores de la zona ya tienen 6 días de buscar a don Leopoldo por tierra y mar, sin resultado positivo.