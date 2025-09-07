Capturan par de expendedores con más de 2 libras de marihuana en San José de Bocay

Agentes antinarcóticos capturaron al sujeto Bismarck Hernández García, de 19 años, quien se dedicaba al expendio de drogas, en la comarca Kaisiwas, ubicada en San José de Bocay, Jinotega.

Al detenido se le incautaron 586 gramos de marihuana que transportaba en el interior de una bolsa plástica, cuando caminaba en la vía pública.

En la misma comarca Kaisiwas, de San José de Bocay, fue capturado Vinicio Centeno Rivas, de 25 años, por el delito de expendio de drogas.

Se le incautaron 513 gramos de marihuana que tenía en el interior de su vivienda.

Los capturados serán puestos a la orden de las autoridades correspondientes para su debido enjuiciamiento.

