Capturan en Managua a dos sujetos con droga, armas y dinero en efectivo

Un nuevo golpe al crimen organizado y al microtráfico de drogas fue asestado por la Policía Nacional en Managua tras la captura de dos sujetos, a quienes se les incautó una importante cantidad de marihuana, armas de fuego, un vehículo y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

Detenidos: Luis Orlando Ramírez Flores y Luis Antonio Altamirano Blass

El operativo policial dio inicio el pasado viernes 14 de agosto, a la 1:00 de la tarde, en el barrio 30 de Mayo, ubicado en el Distrito 5 de Managua.

En el punto, oficiales de la institución interceptaron un automóvil Hyundai color negro, con placa MT34036, en el que se transportaban Luis Orlando Ramírez Flores, de 23 años, y Luis Antonio Altamirano Blass, de 30 años.

Al realizar la inspección correspondiente en el interior del vehículo, los agentes encontraron un paquete que contenía 890 gramos de marihuana.

Dando continuidad a las investigaciones del caso, efectivos policiales se trasladaron al barrio Arnoldo Alemán, en el Distrito 7 de Managua, para ejecutar un allanamiento en la vivienda del detenido Ramírez Flores.

Dentro del inmueble, las autoridades descubrieron e incautaron un fusil AK-47 y un revólver calibre 38, ambos provistos de sus respectivas municiones.

Además del armamento y la droga, las fuerzas del orden decomisaron en la propiedad la suma de 49 mil 880 córdobas y 742 dólares en efectivo, junto con el auto utilizado para el traslado del estupefaciente y tres teléfonos celulares.

Tanto los dos detenidos como todas las evidencias recuperadas fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para dar inicio al debido proceso judicial.

Con este resultado, la Policía Nacional reiteró su firme compromiso de seguir trabajando para garantizar la paz, tranquilidad y seguridad de las familias nicaragüenses.

