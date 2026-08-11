Capturan en El Salvador a pinolera buscada por contrabando en Honduras

La nicaragüense Melba del Socorro Laguna Moreno, de 49 años, fue capturada en El Salvador y entregada a las autoridades de Honduras, tras una alerta roja emitida por la Interpol por el presunto delito de contrabando.

Melba del Socorro Laguna Moreno

La Policía Nacional de Honduras informó que la mujer, originaria de León, tenía una orden de captura emitida desde el 16 de febrero de 2024 por un juzgado especializado en criminalidad de Tegucigalpa.

Tras ser localizada en territorio salvadoreño, la pinolera fue entregada a agentes de Interpol Honduras, quienes la pondrán a la orden de las autoridades judiciales para continuar el proceso en su contra.

La captura fue posible gracias a la coordinación entre las autoridades de El Salvador, Honduras e Interpol, en el marco de la cooperación internacional para localizar y detener a personas con órdenes de captura que trascienden las fronteras.

