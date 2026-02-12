Capturan a sujeto que vendía ilegalmente propiedades comunas en el Caribe Sur

En un acto de protección de los territorios ancestrales, la Policía Nacional capturó al sujeto Wrenkard William Clair Joseph, de 60 años, quien es señalado como presunto vendedor de tierras que operaba en el Caribe Sur.

Capturan a sujeto por Venta Ilegal en Caribe Sur

Clair Joseph fue detenido cuando iba a ingresar a los juzgados de Bluefields, la mañana de este jueves.

El sujeto fue interceptado por las autoridades, esposado y trasladado a la estación policial donde tiene múltiples denuncias en su contra.

Las investigaciones apuntan a que el detenido habría utilizado su influencia como exmiembro de la Junta Directiva del Gobierno Municipal Creole para orquestar las ventas ilícitas de tierras.

Al detenido se le acusa de estafar a ciudadanos vendiendo terrenos que pertenecen a las comunidades originarias, en flagrante violación a los derechos de propiedad comunal.

Tras la captura, el Gobierno Comunal Creole de Bluefields emitió una advertencia urgente a la ciudadanía para evitar caer en estafas.

Las autoridades comunales reiteraron que las tierras indígenas y afrodescendientes son inalienables; no pueden comprarse ni venderse bajo ninguna circunstancia. Cualquier documento de compraventa sobre estos terrenos carece de valor legal y constituye un delito.

El caso de Wrenkard William Clair Joseph pasa ahora a manos de las autoridades competentes, marcando un precedente importante en la lucha contra el tráfico ilegal de tierras en la Costa Caribe.