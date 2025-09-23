Capturan a sujeto que mató a jinotegano en comunidad Arenales, en Quilalí

La Policía Nacional arrestó al sujeto Ariel Vallecillo Gámez, de 20 años de edad, tras ser señalado de haber asesinado al joven Adonis Gámez Real, de 26 años, en Quilalí, Nueva Segovia.

Ariel Vallecillo Gámez, de 20 años

Ariel Vallecillo fue localizado y detenido en horas de la madrugada de este martes en la comunidad El Francés, en la microrregión de Wamblán, Jinotega, a donde huyó después de cometer el homicidio.

Adonis fue encontrado flotando muerto a orillas de la laguna La Montaña, del Bar La Ceiba 200 metros al Norte, en la comunidad Arenales, de Quilalí, la mañana del pasado sábado.

Aunque a primera vista parecía que Adonis Gámez había fallecido por sumersión, las huellas de violencia en la cara y el cuello, obligaron a la policía a investigar las causas de muerte, logrando descubrir el crimen.

El cuerpo sin vida de Adonis Gámez fue entregado al señor Juan Ramón Gámez Murillo, de 52 años de edad, padre del fallecido.

Adonis Gámez era originario de Jinotega y ultimadamente estaba viviendo con otros familiares en la zona de Arenales, en Quilalí.

De momento se desconoce con exactitud el móvil del crimen y el mecanismo que Ariel Vallecillo utilizó para quitarle la vida.

