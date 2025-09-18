Capturan a sujeto que asesinó a somoteño amante del fútbol en Jalapa

La mañana de este jueves fuerzas policiales de Nicaragua capturaron al sujeto Juan Carlos Díaz Sandoval, de unos 38 años de edad, quien fue señalado por el asesinato de Héctor Antonio Díaz López, de 32 años.

Héctor Antonio Díaz López jugaba fútbol

El crimen sucedió en la comarca San Francisco Limón, en Jalapa, Nueva Segovia, la tarde del domingo pasado, cuando la víctima y Juan Carlos estaban bebiendo guaro en la calle y empezaron a discutir por causas desconocidas.

Según testigos, de pronto, Juan Carlos sacó un machete y lo descargó varias veces en la cabeza de Héctor Díaz hasta dejarlo muerto con los sesos de fuera y la cara desfigurada a orillas del muro de una vivienda.

Al lugar del crimen se presentaron efectivos policiales acompañados por personal del hospital Pastor Jiménez, determinando que Héctor murió por sangrado masivo, fractura craneal y exposición de masa encefálica.

El cuerpo de Héctor Díaz fue sepultado en la comunidad Los Copales, de Somoto, Madriz, donde era conocido por su participación activa en equipos de la liga municipal de fútbol.

Tras cometer el crimen, Juan Carlos huyó con rumbo desconocido, pero gracias a las efectivas investigaciones policiales, se logró dar con su paradero y tras su captura será puesto a la orden de las autoridades correspondientes.

