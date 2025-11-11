El sujeto Mario Nocxoli Porras Cortés, de 43 años, fue capturado por la Policía Nacional como autor del delito de lesiones graves en perjuicio de Sergio Antonio García Sánchez, de 46 años.

La comisionada Karen Obando García, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que el delito fue cometido en el municipio de Diriamba, departamento de Carazo.

El informe policial detalla que el domingo a las 6:47 minutos de la tarde, Mario Porras viajaba como pasajero en el microbús que cubre la ruta Managua – Jinotepe conducido por Sergio García.

El llegar al sector del barrio La Palmera, de Diriamba, ambos discutieron y Mario Nocxoli Porras, utilizando arma cortopunzante, cuchillo, le ocasionó heridas en el cuerpo al conductor.

Después de cometer el delito, el sujeto huyó del lugar, siendo capturado ayer lunes 10 de noviembre del año 2025 en la comarca Román Esteban, del municipio de Jinotepe, departamento de Carazo.

Como evidencias la policía incautó la camisa y el cuchillo que utilizó el sujeto para cometer las lesiones.

El preso Mario Nocxoli Porras ya fue remitido a las autoridades competentes.

