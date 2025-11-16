Capturan a par de especialistas en robar «Chanchos de Engorde» en Granada

La policía de Granada capturó a los sujetos Ramón Méndez López, de 38 años, y Jesús Molina Gómez, de 41, quienes se dedicaban al robo de animales.

Una de sus víctimas recientes fue don Alberto Peña Morales, de 62 años, a quien los amigos de lo ajeno se le “peinaron” dos “chanchos de engorde”, valorados en 30 mil córdobas.

El afectado habita en la comunidad Caña de Castilla, en el kilómetro 54 de la carretera Granada – Guanacaste, donde los autores del robo aprovecharon la noche para sacar los cerdos.

En un operativo de seguridad ciudadana, los “roba chanchos” fueron capturados rumbo a la reserva Volcán Mombacho.

Al momento de la detención se les ocupó una mochila con mecates, cuchillos y machetes, y 5 mil córdobas en efectivo que presuntamente habían obtenido por la venta y destace de los cerdos robados.

