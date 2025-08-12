type here...
Capturan a nicaragüense que vendía drogas en un parque de Liberia, Costa Rica, oculta entre raspados

Por Jhonny Martínez
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia, Costa Rica, detuvieron a un nicaragüense de 49 años de edad, de apellido Melgara, por utilizar la venta de raspados como fachada para comercializar drogas.

La investigación inició en julio, tras recibir información sobre la actividad ilegal que se desarrollaba en el parque central de Liberia.

De acuerdo con el OIJ, el pinolero atendía a sus clientes como vendedor ambulante, mientras presuntamente realizaba transacciones de droga.

Ayer lunes por la tarde, durante una vigilancia en el parque Héctor Zúñiga de Liberia, los agentes lograron detenerlo.

En la intervención se decomisó dinero en efectivo, tanto en colones como en dólares, que se presume provendría de la venta de estupefacientes.

El detenido fue remitido al Ministerio Público para la respectiva investigación y eventual solicitud de medidas cautelares.


