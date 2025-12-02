Capturan a nicaragüense que se rapó la cabeza tras matar a puñaladas a hombre en Costa Rica

Un nicaragüense identificado como Francisco Flores, de unos 48 años, fue capturado por oficiales de la Fuerza Pública después de haber ultimado a puñaladas al tico Junior Ramírez Arias, de 33 años, en Costa Rica.

El nicaragüense Francisco Flores fue arrestado en Costa Rica

Los hechos sucedieron la noche del sábado durante una discusión entre ambos en el parqueo del bar la Mosca Chinga, ubicado en la comunidad Las Palmitas de Cariari, en Pococí, Limón.

Luego de la agresión a cuchilladas, personas del sector llamaron al sistema de emergencias y aunque paramédicos de la Cruz Roja llegaron rápidamente a la zona, cuando localizaron al herido, ya no tenía signos de vida.

Tras lesionar a Junior en el tórax y el abdomen, Francisco Flores huyó y con intenciones de que no lo identificaran se rapó la cabeza como Lupillo Rivera, pero fue identificado y arrestado el domingo en Puerto Viejo de Sarapiquí.

Junior Ramírez Arias, de 33 años

Al momento de la captura, Flores viajaba en un vehículo de carga liviana acompañado de dos hombres más que supuestamente le iban a ayudar a cruzar a Nicaragua, los que también fueron arrestados como supuestos cómplices.

El pinolero y los otros sujetos fueron trasladados hasta la oficina del Organismo de Investigación Judicial en Guápiles para ser puestos a la orden de las autoridades competentes para su debido proceso judicial.

