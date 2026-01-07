Capturan a granadino que llegó a visitar a su tía para robarle 1,000 córdobas

La policía de Granada capturó al sujeto Álvaro Meza Duarte, de 28 años, quien le robó mil córdobas a su tía María Duarte González, de 54, en el barrio Pancasán, de la Gran Sultana.

La afectada relató que su sobrino llegó a visitarla, y en un descuido, se le llevó una billetera que tenía sobre una refrigeradora.

Al percatarse del robo, doña María Duarte denunció a su sobrino quien al momento de su captura aún portaba los mil córdobas robados.

La institución del orden público también puso tras las rejas a Pedro Tórrez López, de 31 años, quien estaba circulado por robos en sus distintas modalidades.

Al momento de la captura una mochila con una serie de herramientas que utilizaba para ingresar a las casas y saquearlas.

