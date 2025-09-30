Capturan a granadino por rajarle la cabeza a su amigo de tragos

La policía de Granada capturó al sujeto Bayardo Mena Vargas, de 34 años, por “rajarle la cabeza” de un botellazo a su amigo de tragos Julio Díaz Soza, de 41 años.

La agresión ocurrió en la calle Santa Lucía, cuando los involucrados protagonizaron un bochinche al calor de los tragos por motivos desconocidos.

En el hecho, Bayardo ocupó la misma botella de guaro para “estampársela” a su víctima y posteriormente se dio a la fuga.

El lesionado fue trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, donde le realizaron 8 puntadas para suturarle la herida.

CAYÓ DE UN ÁRBOL

Al mismo hospital granadino fue llevada una adolescente de apellidos Peña Díaz, de 14 años, quien resultó con el brazo derecho fracturado al “desmarimbarse” de un árbol.

El hecho ocurrió en la comarca Palo Quemado, en el municipio de Diriomo, donde la jovencita subió a un árbol de mango a cortarle los frutos.

Una vez arriba, perdió el equilibrio y al caer, pegó el “costalazo” en el suelo.

