Capturan a expendedor con más de 500 gramos de marihuana en El Cuá, Jinotega

Agentes antinarcóticos capturaron al sujeto José Orlando Palacios Castillo, de 42 años, al momento que portaba una bolsa con 536 gramos de marihuana.

La detención se realizó en el barrio Carlos Valdivia, en El Cuá, Jinotega, cuando José Orlando trataba de captar clientes.

Al ver la actitud sospechosa de Palacios Castillo, efectivos policiales lo requisaron y le encontraron la droga que intentaba vender.

Por el delito de expendio de drogas también fueron capturados los sujetos Álvaro González López, de 66 años, y Jommel López Dormus, de 21, en la Villa La Cruz, en Jinotega.

Al par de sujetos se les incautaron 94 gramos de piedras crack listas para su comercialización.

Todos los capturados y evidencias ocupadas fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para su debido enjuiciamiento.

