Capturan a desalmado que uso una tranca para quitarle la vida a su mujer en Jinotega

La policía de Jinotega confirmó la captura del sujeto Oscar Danilo Granados Herrera, de 46 años, quien le quitó la vida a garrotazos a su mujer Gissel Reyes Carvajal, de 40 años.

Capturan a Oscar Granados por el feminicidio en Jinotega

La investigación policial detalla que la mañana del sábado 8 de noviembre, Oscar Danilo llegó borracho a la casa de su mujer, ubicada en la comarca Amakita, en San José de Bocay, Jinotega.

En la vivienda discutieron por discordias de pareja, situación en la que Oscar se armó de un trozo de madera con el que golpeó y le fracturó cuatro costillas a su víctima.

Gissel Reyes Carvajal quien deja 7 hijos en la orfandad, murió horas después de la agresión, a causa de las graves lesiones en su humanidad.

En tanto, Oscar Granados Herrera fue capturado el domingo 10 de noviembre, en una calle de comarca Amakita, en San José de Bocay, Jinotega.

Por este caso, Oscar Granados enfrentó audiencia preliminar, y en el proceso, una de las hijas de su víctima relatará el constante maltrato a los que sometía a la ahora occisa.

