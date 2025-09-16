type here...
martes, septiembre 16, 2025
Sucesos

Capturan a desalmado que macheteó a granadino porque no le regaló 10 córdobas para el vicio

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Tras las rejas policiales fue puesto el sujeto Orlando Pavón Mena, de 25 años, quien agredió con un machete al ciudadano José Ruiz Meneses, de 44 años, en la esquina La Gaviota, de la ciudad de Granada.

El perjudicado indicó que al llegar al lugar del hecho, Orlando Pavón le pidió 10 córdobas para comprar una tila de marihuana, y como no se los dio, le asestó un machetazo en la espalda.

Tras la agresión, José Ruiz Meneses fue trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, donde realizaron 12 puntadas para suturarle la herida.

En tanto, el “machetero” fue ubicado y capturado a pocas cuadras de donde cometió el delito de lesiones graves.

