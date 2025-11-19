Capturan a delincuente que robó laptop a granadina, aprovechando que dejó sola su vivienda

El sujeto José Ruiz López, de 32 años, fue detenido por la Policía Nacional por haber robado una computadora portátil de la casa de Adela Soto Duarte, de 49 años, ubicada en el barrio Adelita número 1, en Granada.

De acuerdo con la denuncia, el delincuente se llevó la laptop que estaba en una mesa en la sala, aprovechando que la vivienda se encontraba sola.

Sin embargo, la afectada se dio cuenta quien le había robado por medio de la cámara de seguridad de la vivienda, por lo que el sujeto ya está tras las rejas y en las próximas horas será puesto a la orden de las autoridades competentes para su debido proceso judicial.

En otro caso, el señor Adolfo Castillo Pavón, de 72 años, denunció que sujetos desconocidos le sustrajeron un caballo pinto de su potrero en la comarca San Blas, del municipio de Granada.

Tras recibir la denuncia, la Policía empezó a buscar el caballo hasta encontrarlo a un kilómetro de la finca, donde los abigeos lo destazaron para vender su carne en los mercados, dejando solo los huesos y el cuero.

Las autoridades se encuentran buscando a los roba caballos para ponerlos tras las rejas.

