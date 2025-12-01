Capturan a delincuente en Granada por amueblar su casa con electrodomésticos robados

La policía de Granada capturó al sujeto Adalberto Fajardo Peña, de 43 años, quien estaba circulado por varios robos con fuerza cometidos en La Gran Sultana.

Una de sus víctimas recientes fue doña Socorro Peña González, de 58 años, a quien el amigo de lo ajeno le robó varios electrodomésticos del interior de su vivienda.

La afectada habita en el barrio Camilo Ortega, donde Adalberto aprovechó que la casa estaba sola y sacó los enseres con los que estaba amueblando su casa.

Otro robo ocurrió en Villa La Rivera, en Jinotega, donde amigos de lo ajeno sustrajeron un espejo, electrodomésticos y utensilios de cocina, del interior de la casa de Maykeling Castro, de 26 años.

La denunciante indicó que los tamales cortaron las varillas de la ventana, y una vez dentro de la casa, sacaron los enseres valorados en 16 mil córdobas.

