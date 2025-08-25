Caponero atropella a señora de 82 años y la deja tirada en una calle de La Paz Centro

La señora Matilde Asunción Cabrera, de 82 años de edad, resultó con la pierna derecha lesionada al ser impactada por una caponera en una calle del barrio El Granero, en el municipio de La Paz Centro, en León.

La lesionada fue auxiliada por personas que estaban cerca del lugar del accidente y llevada al centro de salud, de donde fue trasladada al Hospital Oscar Danilo Rosales.

Mientras tanto, el mototaxista, al ver a la señora tirada en el pavimento, huyó con rumbo desconocido y la Policía se encuentra buscando detalles que ayuden a identificarlo para su detención.

