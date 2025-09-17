Capitán de barco pierde la vida por accidente de motocicleta ocurrido en Corn Island

En el hospital Ernesto Sequeira Blanco, de la ciudad de Bluefields, falleció el capitán de barco Adrián Mustafá Abu Taylor, de 53 años de edad, tras haber sufrido un accidente de tránsito.

Cazadores de noticias informaron que el Capitán Adrián Abu se movilizaba en motocicleta el pasado lunes por una calle del municipio de Corn Island cuando perdió el control e impactó contra un punto fijo.

Durante el accidente, el Capitán Abu sufrió lesiones de gravedad en la cabeza y otras partes de su humanidad, por lo que fue llevado al hospital de Bluefields, en donde falleció un día después.

