Capitalino termina con su existencia luego de discutir con su cónyuge en el barrio Primero de Mayo

Tras discutir con su pareja por causas desconocidas, un joven de apellidos Millón Díaz, de 25 años, decidió terminar con su existencia en el barrio Primero de Mayo, Distrito IV de Managua.

Millón Díaz, de 25 años

El lamentable hecho se registró la mañana de este jueves en la vivienda donde habitaba el infortunado del tope sur de Bello Horizonte una cuadra al sur y una arriba, en donde lo encontraron sus allegados.

Aunque un familiar lo trasladó de inmediato al Hospital Alemán Nicaragüense “Carlos Marx”, con la esperanza de salvarle la vida, cuando los médicos lo revisaron ya no tenía los signos vitales.

Al hospital se presentó su cónyuge Nohemí Jiménez, de 23 años, quien también recibió la fatal noticia que llevó luto al hogar del joven que una vez soñó con ser ingeniero mecánico.

