Capitalino se ahoga cuando intentaba salvar un niño en la Isla de Ometepe

El joven Axel Noel Raudez, de 18 años, pereció ahogado en las aguas del Lago Cocibolca mientras vacacionaba en la Isla de Ometepe, en el departamento de Rivas, la tarde de hoy domingo.

Tragedia en Ometepe: joven fallece ahogado en el lago

Cazadores de Noticias informaron que Axel estaba en la Punta Jesús María, conocida como “La Punta de la Paloma”, cuando se introdujo al agua supuestamente a intentar rescatar a un niño que se estaba ahogando.

Otra versión indica que después de almorzar, Axel se introdujo al agua a jugar pelota con sus amigos.

Al parecer, el balón el balón se le fue de las manos y al intentar recuperarlo se introdujo a una parte profunda donde se hundió.

Turistas en el lugar iniciaron la búsqueda de Axel y lo sacaron del agua 10 minutos después del incidente.

Con intenciones de salvarle la vida, sus amigos lo trasladaron en una mototaxi al centro de salud de Moyogalpa, donde los médicos confirmaron que no tenía signos vitales.

Axel Noel Raudez habitaba en el barrio Lomas de Guadalupe, en Managua, de donde viajó con dos amigos a la Isla de Ometepe sin imaginarse que el paseo terminaría en tragedia.