Capitalino que andaba “hasta donde nues” cae como saco de papas al fondo de un cauce

A la porra se le fue el guaro al ciudadano José Reyes de 54 años de edad, tras precipitarse en completo estado de ebriedad al fondo del cauce conocido popularmente, como el Puente León, la noche de este sábado.

Los vecinos de la zona al escuchar los quejidos de Chepe Reyes, pidieron ayuda a miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes lo rescataron del fondo del cauce de unos 3 metros de profundidad.

De inmediato Chepe Reyes fue trasladado al hospital Antonio Lenin Fonseca, debido al politraumatismo y herida en la cabeza que sufrió.