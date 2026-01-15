Capitalino fallece al volcarse camión cargado de cervezas en La Cruz de Río Grande

Un capitalino identificado preliminarmente sólo como Domingo, murió, al mediodía de este jueves en un accidente de tránsito ocurrido en el Caribe Sur.

Trágico accidente en La Cruz de Río Grande

Cazadores de noticias informaron que Domingo perdió la vida al volcarse un camión cargado de cervezas en la comunidad La Palma, en el municipio de La Cruz de Río Grande.

Testigos dijeron que el camión iba subiendo una cuesta, cuando supuestamente tuvo fallas mecánicas que provocaron que se fuera de retroceso y se volcara.

Al sitio se movilizaron miembros de las fuerzas policiales para investigar la identidad completa del infortunado y otros detalles sobre el accidente.

