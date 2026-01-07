Capitalino es apuñalado y abandonado en parque de Linda Vista

Con golpes y heridas de arma de arma blanca en el rostro y en distintas partes del cuerpo fue encontrado anoche el ciudadano Fred José Ulloa, de 35 años, en el costado Oeste del parque de Linda Vista, distrito dos de Managua.

Cazadores de noticias informaron que personas que transitaban por el lugar miraron al hombre desangrándose al lado de una banca del parque, alertando a miembros de Cruz Blanca y la delegación de Policía del Distrito Dos.

Los paramédicos trasladaron a Fred Ulloa, al hospital Antonio Lenin Fonseca, donde permanece con pronósticos reservados.

De manera extraoficial, se manejan dos hipótesis sobre el móvil del ataque, una es un pleito por posibles rencillas personales entre la víctima y sus agresores.

Y la otra hipótesis es que Ulloa pudo haber sido víctima; de un intento de robo, ya que es encargado de una fotocopiadora propiedad de su madre, ubicada en el mismo sector, lo que presuntamente lo habría convertido en un blanco para delincuentes.

La Policía Nacional realizan las investigaciones para dar con la captura de las personas que estén involucradas en el delito de lesiones graves.

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