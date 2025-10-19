Candela encendida sobre mesa de madera provoca conato de incendio en la capital

Los Bomberos Unidos sofocaron el conato de incendio suscitado al dejar una candela encendida sobre una mesa de madera, en la vivienda de Anielka de la Cruz Osabas Sánchez de 33 años, ubicada en el barrio Monte Fresco, Managua, la mañana de hoy domingo.

Bomberos sofocan incendio en vivienda de Managua

Las llamas devoraron una mesa de madera, ropa, zapatos y parte del cielo raso de la propiedad.

Gracias al rápido actuar de los Bomberos las llamas fueron sofocadas y no se reportaron personas afectadas.

