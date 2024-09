Canciller Valdrack Jaentschke reafirma política de Nicaragua basada en apertura y respeto mutuo

El Canciller de Nicaragua, compañero Valdrack Jaentschke, reafirmó este miércoles la convicción de continuar firmes en la implementación de nuestra Política Exterior, basada en la apertura y el respeto mutuo, bajo la conducción permanente de la Presidencia de la República.

Canciller Nicaragua: Política Exterior Basada en el Respeto Mutuo y la Soberanía

En una reunión realizada con el cuerpo diplomático y organismos de cooperación internacional acreditados en Nicaragua, el canciller también destacó que “Seguiremos esa política de puertas abiertas, siempre en el marco del Respeto a la Soberanía, la Independencia y la Autodeterminación”.

Valdrack dijo que “en Nicaragua somos firmes creyentes del Principio de No Injerencia en los asuntos internos de Países Soberanos y Libres. Creemos que las diferencias se resuelven conversando, discutiendo, debatiendo e intercambiando en el marco de ese respeto. Es la única manera de avanzar y fortalecer las relaciones de Amistad, Solidaridad y Colaboración que compartimos con todos los Pueblos y Gobiernos del Mundo”.

Agregó que Nicaragua seguirá denunciando las medidas coercitivas unilaterales o las mal llamadas sanciones, que para nosotros no son más que agresiones en contra de los Pueblos que se resisten a la dominación hegemónica, a la injerencia en sus asuntos internos.

“Seguiremos trabajando por terminar de construir un Mundo Multipolar en el que las Naciones se reconocen como iguales, por el bienestar e inclusión de toda la Humanidad”, añadió el canciller.

Proclamó además que continuaremos defendiendo el Planeta, reiterando que nuestro País, es parte de una de las regiones del mundo con mayor vulnerabilidad climática.

“Seguiremos trabajando por la Unidad y la Armonía en Centroamérica y de Nuestramérica Latina y Caribeña, cumpliendo con los ideales heredados de Bolívar y Sandino, conscientes que compartimos retos, desafíos y oportunidades y que solo juntos podemos defender y alcanzar”, indicó.

“Nuestra voz seguirá siendo una voz firme de denuncia ante la injusticia y las agresiones a los pueblos del mundo y seguiremos luchando por el Mundo Justo y en Paz que anhela la Humanidad”, expresó el canciller.

También señaló que “Continuaremos llevando la voz de la Revolución Popular Sandinista, compartiendo los avances de nuestro Buen Gobierno y nuestras experiencias de desarrollo en base a un modelo propio de organización política, económica y social”.

“Nosotros practicamos una diplomacia clara, cordial, sincera, incluso afectiva. Tengan la seguridad que vamos a mantener eso. Muchos de ustedes me conocen, siempre he sido una persona accesible y para mí no existe ni un solo tema que no pueda ser conversado y discutido, aún en las condiciones más difíciles”, subrayó.

También recalcó que esta Cancillería mantendrá los canales de comunicación establecidos, ya que es importante para la construcción de una amistad sólida y duradera, cimentada en el deseo compartido de promover la cooperación y el entendimiento entre nuestros pueblos.

En nombre del Presidente de la República Comandante Daniel Ortega y de la Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, Valdrack expresó los más calurosos y fraternos saludos; así como el agradecimiento por acompañarnos en el encuentro.

Por otra parte, el canciller nicaragüense recordó que hoy 11 de septiembre, conmemoramos el 51 Aniversario del paso a la inmortalidad del Presidente Salvador Allende de Chile, una fecha histórica para los Pueblos de Nuestramérica Latina y Caribeña y del mundo.

El Presidente Salvador Allende es sin duda un ejemplo de Dignidad, Amor y Lealtad a su Pueblo, a sus Principios e Ideales. Todo nuestro cariño para con el Pueblo Chileno, recordando a los miles de víctimas del golpe militar, en la convicción y el legado de lucha por la libertad y bienestar de los pueblos que nos dejó el Presidente Salvador Allende, dijo el canciller.

El compañero Valdrack también señaló que hoy conmemoramos el 23 Aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, y transmitió nuestra continua solidaridad al Pueblo Norteamericano, a las víctimas de ese terrorismo y a las familias que perdieron seres queridos por la destrucción y muerte causadas por estos actos terroristas, a como lo hicimos desde el primer momento

Para cerrar, expresó sus saludos fraternos y agradecimiento al compañero Denis Moncada Colindres, haciendo votos por la pronta recuperación de su salud.