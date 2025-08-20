Campesino fallece ahogado en río de El Almendro, Río San Juan

El obrero agrícola Elyin Sebastián Espinoza, de 29 años de edad, perdió la vida por sumersión en un río que pasa por la comarca El Silencio, en el municipio El Almendro, en el departamento de Río San Juan.

Pobladores de la zona informaron que la desgracia sucedió cuando Elyin intentó cruzar el río montado en un caballo y fue arrastrado por las fuertes corrientes, que le causaron la muerte por ahogamiento.

Al sitio se presentaron autoridades de la zona para realizar las diligencias correspondientes y entregar el cuerpo a los familiares de Elyin Espinoza.



