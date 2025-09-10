Camioneta lesiona a madre e hija mientras iban al colegio a bordo de una bicicleta, en Corinto

La mañana de este miércoles estuvo marcada por momentos de angustia y susto en el Kilómetro 134 de la carretera Chinandega-Corinto, cuando una ciclista que iba en compañía de su hija en bicicleta fueron arrolladas por una camioneta.

Ciclista salvó a su hija en accidente en Chinandega

El accidente dejó a madre e hija afortunadamente solo con golpes menores y el susto, no así la bicicleta que si tenía severos daños.

Testigos del hecho relataban con nervios cómo la mujer logró mantener el control y proteger a su hija en medio del impacto, evitando lo que podría haber sido un desenlace fatal.

Las autoridades de tránsito se presentaron de inmediato para atender la situación y recordaron la importancia de extremar precauciones en esta transitada vía, sobre todo en horas escolares, cuando niños y adultos se desplazan hacia sus centros educativos.

