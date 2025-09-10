type here...
Buscar
30.7 C
Managua
miércoles, septiembre 10, 2025
Sucesos

Camioneta lesiona a madre e hija mientras iban al colegio a bordo de una bicicleta, en Corinto

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

La mañana de este miércoles estuvo marcada por momentos de angustia y susto en el Kilómetro 134 de la carretera Chinandega-Corinto, cuando una ciclista que iba en compañía de su hija en bicicleta fueron arrolladas por una camioneta.

Ciclista salvó a su hija en accidente en Chinandega
Ciclista salvó a su hija en accidente en Chinandega

El accidente dejó a madre e hija afortunadamente solo con golpes menores y el susto, no así la bicicleta que si tenía severos daños.

Testigos del hecho relataban con nervios cómo la mujer logró mantener el control y proteger a su hija en medio del impacto, evitando lo que podría haber sido un desenlace fatal.

Las autoridades de tránsito se presentaron de inmediato para atender la situación y recordaron la importancia de extremar precauciones en esta transitada vía, sobre todo en horas escolares, cuando niños y adultos se desplazan hacia sus centros educativos.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456