Camioneta atropella mortalmente a peatón en una calle de El Tuma – La Dalia

El ciudadano Francisco Almendárez Lumbí, de 57 años de edad, falleció producto de las graves lesiones que sufrió este lunes al ser atropellado por una camioneta en una calle del municipio El Tuma – La Dalia, en el departamento de Matagalpa.

Trágico atropello en El Tuma – La Dalia: Francisco Almendárez

Cazadores de noticias informaron que el señor Francisco Almendárez iba cruzando la vía el sector de Las Torres cuando fue atropellado por una camioneta conducida a exceso de velocidad por una persona no identificada quien en lugar de detenerse, aceleró y huyó.

En un intento por salvarle la vida, don Francisco fue llevado en un vehículo particular al hospital primario San José de Las Mulas, de El Tuma – La Dalia, en donde falleció poco después.

Según fuentes médicas, a causa del accidente, el infortunado sufrió trauma craneal severo, fractura en la base del cráneo, sangrado masivo y daños cerebrales, que desembocaron en un mortal parto cardiaco.

Mientras tanto, las autoridades policiales se encuentran buscando pistas que ayuden a identificar y dar con el paradero de la camioneta y el conductor involucrados en la fatalidad.

