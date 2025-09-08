Camioneta arrolla a motociclista y lo deja inconsciente en Nindirí

Al hospital Comandante Hilario Sánchez fue llevado anoche el señor Jorlan Aguilera Valverde, de 36 años, debido a las lesiones que sufrió al ser arrollado por un camioneta anoche en una de las calles del barrio San Francisco, municipio de Nindirí, Masaya.

Accidentes de tránsito en Masaya

Cazadores de noticias informaron que aparentemente el conductor de la camioneta que no fue identificado conducía bajo los efectos del licor y fue quien impactó al motociclista que al caer al pavimento se golpeó la cabeza, quedando inconsciente.

Paramédicos atendieron a Aguilera Valverde, llevándolo al centro asistencial de la ciudad de Las Flores.

Por otra para la tarde de ayer en el sector 8 del municipio de Jalapa, Nueva Segovia, el motociclista Lesther David Rayo, de 33 años de edad, resultó con diversas lesiones al verse involucrado en accidente de tránsito.

Rayo conducía la motocicleta marca Génesis, color rojo, placa NS 31264, en dirección de norte a sur, cuando irrespeto una señal de alto, siendo impactado por la camioneta marca Toyota, color blanco, matrícula M 198266, manejada por Emerson Dion Altamirano, quien circulaba en su preferencia.

Igualmente ayer en horas de la tarde una pareja de motociclistas resultaron heridas al accidentarse en la moto taxi que viajaban al transitar por la comunidad Gutiérrez Norte, municipio de San Rafael del Sur.

En el accidente sufrió posible fractura en las costillas Irene Valeska Hernández quien viajaba de acompañante en una moto que conducía un joven solo identificado como Linton.

Testigos indicaron que Linton, no guardó su distancia e impactó en la parte trasera de un bus.

Ambos jóvenes recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados al centro asistencial de la localidad.

