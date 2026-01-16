Camionero pierde la vida al caer a un barranco en Yalí

Gerald Efraín Reyes Ugarte, de 36 años, murió la tarde de hoy jueves, al caer al fondo de un barranco con todo y el camión que conducía, en la comarca El Volcán, ubicada en Yalí, Jinotega.

Al momento de la fatalidad, Reyes Ugarte conducía el camión placa M 427-744 en el que perdió el control en una curva pronunciada.

Eso provocó que chocara contra el motociclista Manuel Salvador Reyes quien resultó lesionado.

Posteriormente, el pesado vehículo que transportaba productos varios, cayó al barranco, impactando contra un árbol y una vivienda.

En el hecho, Reyes Ugarte murió prensado dentro de la cabina del camión donde minutos después fue extraído por Bomberos Unidos.