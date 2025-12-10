Camionero causa muerte de motociclista al atropellarlo en Mulukukú

En el hospital Lenin Fonseca se rindió ante la muerte Carlos Samuel Robles Herrera, de 55 años, a causa de las graves lesiones que sufrió al ser atropellado en la comunidad Santa Rita, en el municipio de Mulukukú, Caribe Norte.

Cazadores de noticias informaron que el accidente sucedió a las 6:30 de la mañana del pasado 7 de diciembre cuando don Carlos se desplazaba en su bicicleta y fue impactado por un camión.

El vehículo pesado marca Isuzu color blanco placas M 443-372 era manejado por Ronald Cuadra Herrera, quien por no guardar la distancia atropelló a don Carlos, causándole graves lesiones craneales que desembocaron en su muerte.

