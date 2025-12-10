Sucesos

Camionero causa muerte de motociclista al atropellarlo en Mulukukú

Por Jonathan Morales
16

En el hospital Lenin Fonseca se rindió ante la muerte Carlos Samuel Robles Herrera, de 55 años, a causa de las graves lesiones que sufrió al ser atropellado en la comunidad Santa Rita, en el municipio de Mulukukú, Caribe Norte.

Cazadores de noticias informaron que el accidente sucedió a las 6:30 de la mañana del pasado 7 de diciembre cuando don Carlos se desplazaba en su bicicleta y fue impactado por un camión.

El vehículo pesado marca Isuzu color blanco placas M 443-372 era manejado por Ronald Cuadra Herrera, quien por no guardar la distancia atropelló a don Carlos, causándole graves lesiones craneales que desembocaron en su muerte.

#Accidentes de Tránsito