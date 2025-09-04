type here...
Camión sin frenos destroza rótulo y siembra el pánico en Carretera a Masaya

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Con daños materiales resultó esta mañana el camión GMC color blanco placa M 095 989, conducido por Gerson Alberto Díaz, de 28 años, al perder los frenos, derribar un rotulo y sembrar el pánico en los semáforos donde fue el restaurante Lacmiel o frente al edificio BAC, carretera a Masaya.

Gerson Alberto Díaz dijo a Tu Nueva Radio Ya que se trasladaba de sur a norte, y al cruzar los semáforos del Pharaon Casino se le fueron los frenos y para evitar impactar a dos motociclistas y otros vehículos giró a la izquierda pegando contra un rotulo, cruzando al doble carril que se dirige de norte a sur.

“Gracias a Dios al pegar contra el rotulo, se redujo la velocidad, y pude detenerlo, de lo contrario la situación fuese sido peor ya que motociclistas y vehículos venían en sentido contrario” expreso Díaz.

Al momento del accidente Gerson Alberto Díaz se trasladaba de la Ciudad de Granada hacia Corinto, con tres ayudantes todos resultaron ilesos, sufriendo más que el susto.


