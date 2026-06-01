Camión sin frenos deja 2 personas muertas en Tegucigalpa

Una camión volquete que presuntamente sufrió fallas en su sistema de frenos provocó una tragedia hoy en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, al impactar contra mototaxis, una llantera, un comedor y varias viviendas, dejando al menos dos mujeres fallecidas y varias personas heridas.

Camión volquete arrasa negocios y casas en Tegucigalpa

El pesado vehículo circulaba por la zona cuando, según versiones preliminares, el conductor perdió el control de la unidad y avanzó sin poder detenerse.

El volquete terminó estrellándose contra distintos establecimientos y casas del sector, causando severos daños materiales y dejando personas atrapadas entre escombros y estructuras colapsadas.

Villa Nueva sufre mortal accidente

Tras el impacto, la unidad pesada se incendió y una gran columna de humo se levantó en el área, lo que desató pánico entre los habitantes y complicó las labores de rescate.

Hasta el momento, se confirmó la muerte de al menos dos mujeres, mientras las labores de búsqueda continúan ante la posibilidad de que más personas permanezcan atrapadas.

Entre quienes podrían estar bajo los escombros se menciona a una menor de 9 años, según los reportes preliminares.