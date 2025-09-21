Camión mal estacionado manda al otro mundo a conductor de motocicleta en Sébaco

La madrugada de hoy domingo falleció en accidente de tránsito el motociclista Leonel Rayo Ochoa, de 31 años, en Sébaco, Matagalpa.

Leonel Rayo Ochoa

El motorizado se desplazaba a exceso de velocidad y al llegar al kilómetro 106 y medio de la carretera a Sébaco, chocó contra la parte trasera de un camión.

El pesado vehículo placa JI 40-25 era conducido por José Rugama Rayo, de 24 años, quien estaba mal estacionado y obstruía la circulación en la vía.

A causa del impacto, el motorizado sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte.

