Camión impacta motocicleta y mata a pasajera en Tipitapa

De manera inmediata perdió la vida anoche la joven Gema María Ramos, de 29 años, luego de que un camión invadió el carril e impactó la motocicleta en que viajaba de pasajera en el kilómetro 17 de la carretera norte, en el municipio de Tipitapa.

Accidente fatal en carretera norte Tipitapa

El cazador de noticias José Dávila informó que Gema viajaba como pasajera en la motocicleta Pulsar placa BO 155-519, conducida por Cristóbal Ezequiel Moreno Larios, de 31 años, cuando fueron impactados por el camión conducido por Donald Javier Gutiérrez Hernández, de 57 años.

Se conoció que a causa del fuerte impacto el motociclista Cristóbal Moreno resultó con escoriaciones en el rostro y golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.

Familiares de la fallecida se presentaron al lugar del accidente y exigían justicia por la muerte de la joven, cuyo cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal.

Mientras tanto, el conductor del camión Donald Javier Hernández, fue detenido por la policía de tránsito quien lo trasladó a la delegación policial del distrito 8 de Tipitapa.

