Camión cargado de maní se vuelca en la Rotonda de Metrocentro

Un camión con placa CH 47214 se volcó esta tarde en la rotonda de Metrocentro, en la ciudad de Managua, mientras se dirigía desde Granada hacia Corinto, en el departamento de Chinandega.

Camión con placa CH 47214 se vuelca en Metrocentro

Según testigos, el vehículo circulaba con normalidad, pero al tomar la curva de la rotonda, el peso de la carga habría provocado el vuelco.

En el camión viajaban el conductor Junior Zamora y su acompañante Lesber Rafael Martínez Espinoza, de 33 años, quienes resultaron con lesiones leves.

El vehículo transportaba aproximadamente 550 quintales de maní, los cuales quedaron esparcidos en la vía, generando únicamente pérdidas materiales.

Autoridades de tránsito y el Benemérito Cuerpo de Bomberos se presentaron en el lugar para atender la emergencia y restablecer la circulación vehicular.