Camión cargado de arena se estrella contra paredón en Managua

Pálidos y en shock quedaron el conductor y ayudante de un camión cargado de arena que terminó accidentado en el kilómetro 18 de la carretera Managua – El Crucero.

Camión sin frenos choca sin víctimas en Managua

Don Francisco Delgado, cazador de noticia, informó que el vehículo pesado perdió el control al quedarse sin frenos por lo que el conductor se estrello contra un paredón sin causar víctimas mortales.

Tanto el conductor y su ayudante que fueron identificados resultaron con golpes leves en distintas partes del cuerpo y tras el choque lograron salir por su propia cuenta del vehículo pesado, incrédulos de lo sucedido.