Caminonero tras las rejas por conducir borracho y chocar contra vehículo en Diriomo

Tras las rejas fue puesto el camionero Jerson David Martínez, de 33 años, quien bajo los efectos del guaro impactó el carro de don Marcos González, de 60 años, en la carretera Granada – Guanacaste.

Testigos dijeron que Jerson salió bien “maiceado” de un bar, y cuando se dirigía a su casa, chocó el carro de don Marcos y luego intentó darse a la fuga.

En la huida, el camión sufrió desperfectos mecánicos y quedó varado en una pendiente donde su conductor fue capturado.

Jerson David Martínez fue trasladado con todo y su camión, a la delegación policial de Diriomo donde tendrá que responder por conducir ebrio y por los daños causados al carro de don Marcos González.

Otro accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 61 y medio de la carretera Nandaime – Granada, donde fue atropellada la ciudadana Margot Sánchez Pavón, de 54 años.

Cazadores de Noticias indicaron que la fémina andaba en supuesto estado de ebriedad, cuando al intentar cruzar la vía, fue impactada por el motociclista Milton Javier Flores, de 22 años.

