Cámaras graban a sinvergüenza robando bandeja repostería en una pulpería capitalina

Un video de seguridad captó el momento exacto en que un hábil sinvergüenza hurtó una bandeja de repostería en una pulpería del sector del mercado Iván Montenegro.

El individuo, cuya identidad aún se desconoce, actuó con tal rapidez que el personal del local no notó su accionar delictivo.

El delincuente ingresó al establecimiento simulando ser un cliente interesado en comprar. Sin embargo, su verdadero objetivo quedó al descubierto cuando, en un descuido de los trabajadores, tomó la bandeja y la ocultó con destreza dentro de una bolsa negra que ya llevaba consigo.

Tras ocultar el producto, el sujeto abandonó el lugar con paso firme y rápido, logrando evadir cualquier sospecha en el momento.

Lo que más ha llamado la atención de los propietarios no es solo el valor del producto, sino la experiencia y «agilidad» con la que el sinvergüenza ejecutó la maniobra de ocultamiento.

Este incidente ha encendido las alarmas entre los comerciantes de la zona, quienes se sienten vulnerables ante estas modalidades de robo.

Los dueños de pequeños negocios advierten que personas dedicadas a adueñarse de lo ajeno aprovechan cualquier mínimo descuido para asestar sus golpes, por lo que instan a mantener máxima vigilancia.