Un sistema de alarmas evitó que un delincuente perpetrara un cuantioso robo con fuerza en el negocio de equipos tecnológicos Móvil Top Nicaragua, en la ciudad de Jinotega, la madrugada de este viernes.

Cámaras de seguridad de varios inmuebles empezaron a grabar a la 1:40 minutos de la madrugada, la llegada del delincuente al sector hasta que subió por las verjas de una casa para meterse por el techo al negocio vecino.

El ladrón que vestía suéter, pantalón negro y llevaba puesta una gorra roja, logró escalar hasta el techo pero cuando intentaba despegar las láminas de zinc con un alicate, la alarma se activó y lo obligó a bajar corriendo, para huir.

El robo frustrado ha generado preocupación entre los habitantes del sector, así como en el propietario de la tienda y de otros negocios situados de la gasolinera Puma Central una cuadra y media al norte en la ciudad de Jinotega.

Cámaras captan a delincuente que intentaba robar equipos tecnológicos en negocio de Jinotega #Nicaragua pic.twitter.com/EVHhrkxIsO — La Nueva Radio YA (@nuevaya) June 12, 2026

Las autoridades ya están investigando el caso y han comenzado a buscar al sospechoso con ayuda de los diversos videos grabados por las cámaras de seguridad.

Se espera que, con la colaboración de la población y el análisis de las imágenes, se pueda identificar y capturar al responsable de este robo frustrado.