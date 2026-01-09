Cámara de seguridad graba a descarado carterista robándole a una señora en Matiguás, Matagalpa

Los dueños de la Farmacia Cinthya, ubicada en Matiguás, Matagalpa, dieron a conocer un video grabado por sus cámaras de seguridad, en donde aparece un descarado carterista robándole a una inocente mujer de la tercera edad.

En el video se observa que el sujeto vestido con camisa color rojo, aprovechó que la señora estaba comprando, para acercársele por detrás y cubriendo sus manos con un bolso, le sacó el dinero que ella llevaba en su cartera.

Luego de cometer el delito, el delincuente se va de la farmacia llevándose la plata de la señora.

Algunas personas dijeron que el hombre supuestamente habita en el barrio Walter Mendoza del municipio de Río Blanco.

Los dueños de la farmacia pidieron compartir la publicación, para que llegue se haga viral y la población tenga cuidado con el sujeto que de seguro talvez opera en otros negocios o en las unidades de transporte colectivo.