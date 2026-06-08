Cae la «Juana Miranda» con más de un kilo de cocaína en Tipitapa

La Policía Nacional capturó a Juana Josseth Miranda Espinoza, de 42 años, tras incautarle 1 kilo con 130 gramos de cocaína durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio San Francisco, en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua.

Cocaína en Tipitapa: mujer de 42 años cae con kilo

De acuerdo con la comisionada Karen Obando, de la Cojefatura de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, el operativo se ejecutó la mañana del 6 de junio como parte de las acciones de enfrentamiento al tráfico de drogas. Durante la inspección de la vivienda, los agentes encontraron un paquete envuelto en cinta adhesiva que contenía una sustancia blanca, la cual resultó positiva a cocaína tras la prueba de campo.

Como parte de las evidencias ocupadas, las autoridades también incautaron una motocicleta y dinero en efectivo. La detenida fue remitida a las instancias correspondientes para continuar con el proceso judicial.

